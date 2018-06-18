Bakış’a, Büyük Aşiret Desteği

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış’a Tammah Aşiretiden destek geldi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, adaylığı duyurduğundan ilk andan itibaren birçok kesimin ciddi desteğini aldı ve alamaya devam ediyor. Sevilen vekil adayı Bakış’a son olarak Tammah Aşiretinden destek geldi. Bakış, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Tammah aşiretinin efsane reisi Faris el Şeyho'nun oğlu Ali Farisoğlu amcamız ve Mersin'den kalkıp bize destek için gelen Tammah aşiretinin Müseyyeb kolu kanaat önderi Abbud Essalih'e desteklerinden dolayı teşekkür eder, baş tacı büyüklerimizi yanımızda görmenin gurur ve onurunu yaşıyorum.”