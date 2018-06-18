Suriyeliler Antep'te Katliam Yaptı

Gaziantep’te Silahlı SaldırıTartışma her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Okan ve ismi öğrenilemeyen oğlu yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Suriyeliler Av Tüfeği İle Rast Gele Ateş EttiAv tüfeğiyle rastgele ateş etmeye devam eden Suriyeli ise ihbar üzerine olay yerine gelen polisin 'Dur' ihtarına uymayınca, açılan uyarı ateşiyle yaralandı. Yaralanan 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastanelere götürüldü. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan ismi öğrenilemeyen Suriyeli, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Saldırı Gece De Devam EttiYaşamını yitiren 2'si Türk, 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurum’una götürüldü. Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik gece de yaşandı.
Mahalleyi ablukaya alan polis herhangi bir gerginlik yaşanması ihtimaline karşı nöbet tutmaya devam ediyor.
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