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Bu haber 18 Haziran 2018 12:04:44 Tarihinde eklenmiştir.

Suriyeliler Antep'te Katliam Yaptı

Gaziantep’te, Suriyeli bir grup ile Türk vatandaşları arasında bilinmeyen nedenle çıkan, silahların da kullanıldığı kavgada 2'si Türk vatandaşı 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Suriyeliler Antep'te Katliam Yaptı

Gece geç saatlerde Hoşgör Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı sokakta oturan Mustafa Okan (46) ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
 

Gaziantep’te Silahlı Saldırı

Tartışma her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla bıçak ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Suriyelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mustafa Okan ve ismi öğrenilemeyen oğlu yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
 

Suriyeliler Av Tüfeği İle Rast Gele Ateş Etti

Av tüfeğiyle rastgele ateş etmeye devam eden Suriyeli ise ihbar üzerine olay yerine gelen polisin 'Dur' ihtarına uymayınca, açılan uyarı ateşiyle yaralandı. Yaralanan 6 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastanelere götürüldü. Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan ismi öğrenilemeyen Suriyeli, doktorların çabasına karşın yaşamını yitirdi.
 

Saldırı Gece De Devam Etti

Yaşamını yitiren 2'si Türk, 3 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurum’una götürüldü. Olayı duyan mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında gerginlik gece de yaşandı.

Mahalleyi ablukaya alan polis herhangi bir gerginlik yaşanması ihtimaline karşı nöbet tutmaya devam ediyor.


 
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