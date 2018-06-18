Doktorlar Boş Zamanlarında Milli Takımda Oynuyor

Milli Takımda 5 Doktor

2014 öncesinde düyna futbolunda pek de önemsenmeyen İzlanda, tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası finallerine, Arjantin karşısında iyi bir başlangıç yaptı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Büyük coşku yaşatan maçtan çok, oyuncularının aktif olarak yaptığı meslekler konuşulduİzlanda Milli Takımı oyuncularının 5'inin gerçek mesleği doktorluk. Bu doktorlar çalışma saatlerinden şikâyet etmek yerine, boş zamanlarında futbol oynayıp Dünya Kupası'na gittiler ve Arjantin gibi bir futbol devine sahayı dar ettiler. Kalecisinin de bir yönetmen olduğu İzlanda Milli Takımı mesleklerinden arta kalan zamanlarda yaptıkları çalışmalarla maçtan iyi sonuç elde ederek ayrıldı.