Alkan, Bayram Demeden Olay Yerine Gitti

Harran’da meydana gelen trafik kazasında can kaybı yaşanmazken, konu ile ilgili açıklama yapan Alkan, şunları ifade etti;"Şanlıurfa Harran ilçesinde kaza yapan esnafımıza geçmiş olsun dileriz Rabbim bir daha göstermesin.Daha önce olduğu gibi Bayramda yine hizmete devam ediyoruz. Halkımızın esnafımızın hep yanındayız ve yanında olmaya devam ediyoruz."