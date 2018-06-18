Hakan'dan Suruç Önerileri,Suruç'ta Ne Yapılmalı?

Ahmet Hakan'ın ''Suruç'ta yaşananlarla ilgili yapılması gereken 10 şey''i şöyle özetledi:
- BİR: Derhal kapsamlı bir soruşturma başlatılmalı.
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- İKİ: Olayın baştan sona bütün ayrıntıları ortaya çıkarılmalı...
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- ÜÇ: Ölenler ve öldürülenler arasında ayrım yapılmamalı.
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- DÖRT: Bütün siyasi partiler, böyle bir olay karşısında barış mesajları vermeli.
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- BEŞ: Husumeti körükleyen açıklamalardan kaçınılmalı.
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- ALTI: Huzur ve sükûnete davet çağrıları yapılmalı.
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- YEDİ: Devletin savcıları, olaya derhal el koyarak olayı bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarmalı.
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- SEKİZ: Kalaşnikofların nasıl bu kadar kolay kullanılabildiği sorusuna yanıt bulunmalı.
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- DOKUZ: Hastanede bulunan kişilerin hunharca katledilmeleri olayının üzerine gidilmeli.
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- ON: Siyasi partiler ortak bir komisyon oluşturmalı ve bu komisyon Suruç’a giderek bir rapor hazırlamalı.''
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