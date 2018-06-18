15 Temmuz Mahallesinde Yangın

Bu haber 18 Haziran 2018 02:36:46 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde Dün Akşam Saatlerinde Bir İşyerinde Yangın Çıktı.Çevredekilerin İhbarı Üzerine,İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi öğrenilemedi.Yangın sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.