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Bu haber 18 Haziran 2018 02:36:46 Tarihinde eklenmiştir.

15 Temmuz Mahallesinde Yangın

Şanlıurfa’da,Dün Akşam Saatlerinde,Bayram Nedeniyle Kapalı Olan Bir İşyerinde Yangın Çıktı.

15 Temmuz Mahallesinde Yangın

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde Dün Akşam Saatlerinde Bir İşyerinde Yangın Çıktı.Çevredekilerin İhbarı Üzerine,İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürülen yangının çıkış sebebi öğrenilemedi.

Yangın sonrasında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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