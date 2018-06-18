Eski Bakandan,Suruç Yorumu...

Bu haber 18 Haziran 2018 02:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

AK Parti'nin Diyarbakır aday listesinin ilk sırasında Genel Başkan Yardımcısı ve eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker yer alıyor.Eker, Suruç‘ta yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:BBC Türkçe