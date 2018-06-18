Eski Bakandan,Suruç Yorumu...

Eker, Suruç‘ta yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
’‘Yakın tarihe kadar belediyeler PKK'nın uzantısı olduğu için. Yani onların şubesi gibi çalışıyordu. O belediyeler, esnafa, tüccara onlara bir ruhsatı verirken, açılışını verirken bu yetkiyi başka şekillerde kullanıyorlardı. Bu insanlar bundan ürküyordu, korkuyordu. Dolayısıyla sesini çıkaramıyordu. Şu anda da işte bakın, Şanlıurfa'daki olayda bir tahammülsüzlük var. Gidiyoruz işte, ziyaret ediyoruz. Bugüne kadar siz hiçbir AK Partilinin başka bir partiliye seçim çalışmasına (engeline) hiç tanık oldunuz mu? Öyle bir şey yok. Biz hiç yapmadık, kimseye engel olmadık, herkes meşru araçlarla kendini ifade ediyorsa ne söylüyorsa söylesin, buyursun, demokrasi bu. Ama AK Parti'ye bu bölgede tahammülleri yok. Terör bunu istemiyor.''
BBC Türkçe
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