Asayiş

2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

2 gündür kendisinden haber alınmayan kadın, evine giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu.

Urfa com Urfa com Ocak 28, 2021

Haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında bulunan evde kiracı olarak yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç’tan 2 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evinde uyurken bulundu

İtfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan Meral Koç’un evine girdi. Polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı kontrolde, Koç’un odasında uyuduğunu gördü. Ekiplerin uyandırdığı Meral Koç, ekiplerin durumu anlatması sonrasında uyku ilacı aldığını ve bu sebeple uyanamadığını söyledi.

Urfa com

Urfa com

AŞAĞIDAKİ İKONLARA TIKLAYARAK SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZA ULAŞABİLİRSİNİZ.

İlgili Makaleler

Photo of Urfa’da Dahil 12 İlde Jandarmadan FETÖ operasyonu

Urfa’da Dahil 12 İlde Jandarmadan FETÖ operasyonu

Aralık 8, 2020
Photo of Kardeşimi Babam Acı Çeksin Diye Öldürdüm

Kardeşimi Babam Acı Çeksin Diye Öldürdüm

Ağustos 7, 2020
Photo of MHP: TİGEM’deki İşkencenin Takipçisi Olacağız

MHP: TİGEM’deki İşkencenin Takipçisi Olacağız

Mayıs 31, 2020
Photo of Torbacılara şok baskın

Torbacılara şok baskın

Ağustos 14, 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© Telif Hakkı 2021, Tüm Hakları Saklıdır  |   urfa.com
Başa dön tuşu
Kapalı