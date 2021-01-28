Asayiş

2 gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

2 gündür kendisinden haber alınmayan kadın, evine giren itfaiye ekipleri tarafından uyurken bulundu.

Urfa com Urfa com Ocak 28, 2021

Haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 5 katlı binanın 3. katında bulunan evde kiracı olarak yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç’tan 2 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evinde uyurken bulundu

İtfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan Meral Koç’un evine girdi. Polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı kontrolde, Koç’un odasında uyuduğunu gördü. Ekiplerin uyandırdığı Meral Koç, ekiplerin durumu anlatması sonrasında uyku ilacı aldığını ve bu sebeple uyanamadığını söyledi.

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